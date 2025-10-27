Simeone e Baena piegano il Betis: l’Atletico di Nico Gonzalez a -3 dal Barcellona

Primo successo in trasferta per l'Atletico Madrid, che supera il Betis Siviglia per 2-0. Un risultato valido per la 10ª giornata di Liga e che porta le firme di Giuliano Simeone (3') e Alex Baena (45'+2'). Gli uomini di Diego Simeone centrano il secondo successo in campionato dopo quello interno sull'Osasuna (1-0) e che segue inoltre il crollo in Champions contro dell'Arsenal (4-0). La classifica riporta ora 19 punti che valgono il 4º posto con un ritardo di una lunghezza dal Villarreal, 3 dal Barcellona e 8 dal Real Madrid capolista, che domenica 26 è uscito vincitore dal Clasico(2-1). Seconda sconfitta in Liga invece per i cardellini, che restano fermi al 6º posto con 16 punti.