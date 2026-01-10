City a valanga in FA Cup, 10-1! Bene il Chelsea. Coppa d'Africa: ecco le semifinali

Bundesliga: colpo Stoccarda a Leverkusen

Vittoria di misura per 2-1 per il Friburgo, in casa, nella 16esima giornata della Bundesliga, contro l'Amburgo. A decidere il match le reti di Grifo (su rigore) e Matanovic. Inutile per gli ospiti, che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Elfadli, il gol del momentaneo vantaggio di Vuskovic. Pari per 2-2, invece, tra Heidenheim e Colonia: formazione di casa due volte in vantaggio con Pieriger e Niehues, ospiti abili a rimontare in entrambi i casa con i guizzi di Martel e El Mala. Stesso punteggio anche tra Union Berlino e Mainz, con quest'ultima che dopo essere stata avanti di due gol (Amiri e Hollerbach) si è vista rimontare dalla formazione berlinese con Jeong Woo-Yeong e Doekhi.

Infine colpo dello Stoccarda che interrompe la striscia di due vittorie consecutive del Bayer Leverkusen battendolo alla BayArena per 4-0 ed agganciandolo in classifica a quota 29 punti (insieme al Lipsia che però ha una gara in meno). A decidere il match la doppietta di Leweling (7' e 45'), il rigore di Mittelstadt (29') con Undav a calare il poker al 45'+2.