City a valanga in FA Cup, 10-1! Bene il Chelsea. Coppa d'Africa: ecco le semifinali

Manchester City a valanga sull'Exeter, squadra di terza divisione: la formazione di Guardiola si impone con un suntuoso 10-1. In gol vanno Alleyne, Rodri, Lewis (doppietta), il nuovo acquisto Semenyo, Reijnders, O'Reilly e McAidoo, oltre alle due autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater. Crolla incredibilmente il Crystal Palace che viene eliminato dal Macclesfield: la squadra di sesta divisione vince in casa per 2-1. Il Sunderland piega in trasferta, ai rigori, l'Everton e stacca il pass per il turno successivo. Ed era stata proprio la formazione di Le Bris a portarsi avanti nel primo tempo con Le Fee (ex Roma), per poi vedersi riprendere dalla squadra di Moyes nella ripresa con un rigore di Garner. Ai supplementari non accade nulla, così si va ai tiri dagli undici metri. Li fallisce tutti l'Everton, mentre il Sunderland va a segno per tre volte e può festeggiare l'accesso alla prossima fase. Passa col brivido anche il Newcastle che elimina il Bournemouth ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e il 3-3 in quelli di recupero: decisivo dal dischetto l'errore di Diakite per gli ospiti.
L'Aston Villa elimina il Tottenham battendolo a domicilio 2-1 con le reti di Buendia (22') e Rogers (45'+3). Infine il Chelsea chiude il programma della giornata vincendo per 5-1 a Charlton grazie ai gol di Hato, Adarabioyo, Guiu, Neto ed Enzo Fernandez.
Gli risultati della giornata di 32esimi della FA Cup
Cheltenham-Leicetser 0-2, Verton-Sunderland 1-2 (3-0 dopo i rigori), Maclesfield-Crystal Palace 2-1, Wolverhampton-Shresburry 6-1, Boreham Wood-Burton 0-5, Burnley-Milwall 5-1, Doncaster-Southamoton 2-3, Fulham-Middlesbrough 3-1, Ipswich-Blackpool 2-1, Sheffield Wed-Bretford 0-2, Stoke-Coventry 1-0, Bristol City-Watford 5-1, Cambridge United-Birmingham 2-3, Grimsby-Weston 3-2.
Bundesliga: colpo Stoccarda a Leverkusen
Vittoria di misura per 2-1 per il Friburgo, in casa, nella 16esima giornata della Bundesliga, contro l'Amburgo. A decidere il match le reti di Grifo (su rigore) e Matanovic. Inutile per gli ospiti, che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Elfadli, il gol del momentaneo vantaggio di Vuskovic. Pari per 2-2, invece, tra Heidenheim e Colonia: formazione di casa due volte in vantaggio con Pieriger e Niehues, ospiti abili a rimontare in entrambi i casa con i guizzi di Martel e El Mala. Stesso punteggio anche tra Union Berlino e Mainz, con quest'ultima che dopo essere stata avanti di due gol (Amiri e Hollerbach) si è vista rimontare dalla formazione berlinese con Jeong Woo-Yeong e Doekhi.
Infine colpo dello Stoccarda che interrompe la striscia di due vittorie consecutive del Bayer Leverkusen battendolo alla BayArena per 4-0 ed agganciandolo in classifica a quota 29 punti (insieme al Lipsia che però ha una gara in meno). A decidere il match la doppietta di Leweling (7' e 45'), il rigore di Mittelstadt (29') con Undav a calare il poker al 45'+2.
Coppa Africa: Nigeria ed Egitto in semifinale!
La Nigeria vola in semifinale di Coppa d'Africa dopo aver eliminato l'Algeria col punteggio 2-0. Le aquile africane vanno in vantaggio a inizio ripresa col solito Osimhen al 47° minuto per poi chiudere i giochi con Adams dieci minuti dopo. In semifinale incontreranno il Marocco padrone di casa.
Si concludono i quarti della Coppa d'Africa con l'Egitto che batte ad Agadir (Marocco) i campioni in carica della Costa D'Avorio per 3-2 e si regala la semifinale contro il Senegal. I "Faraoni" indirizzano subito la partita con le reti di Marmoush (4') e Rabia (32'), l'autogol di Fatouh (40') riapre la partita ma al 52' Momo Salah la richiude con il gol del 3-1. Gli "Elefanti" non si arrendono con Doue a realizzare il 2-3 al 73' ma l'Egitto difende fino alla fine il risultato.
Coppa di Francia: tris Monaco, si salva il Tolosa
In Coppa di Francia, il Monaco supera agevolmente il turno nel 3-1 finale inflitto all'Orleans: la vittoria dei monegaschi viene decisa dalla rete del vantaggio di Balogun e dalla doppietta nella ripresa di Ilenikhena. Si qualifica anche il Tolosa che passa ai rigori contro l'Angers, così come l'Amiens e il Troyes che hanno avuto la meglio rispettivamente contro il Montreuil (4-2) e contro il Bastia (2-0). Nelle altre partite vittorie esterne per Strasburgo per 6-0 contro Avranches, Lorient (3-1 contro l'Hauts Lyonnais), Laval (2-0 contro l'Istres) e Reims dopo i calci di rigore (3-0) contro Le Puy-en-Velay. Rinviata a domani (ore 14) invece la partita tra Sochaux e Lens causa maltempo.
Liga: Lo Celso salva il Betis, Villarreal ok
Pari per 1-1 tra Real Oviedo e Real Betis nella 19esima giornata della Liga. Padroni di casa avanti con Chaira al 64', pareggio degli ospiti al minuto 83 con Lo Celso. Con questo pari il Real Oviedo sale a 13 punti in classifica, mentre il Real Betis si porta quota 29. Vola il Villarreal che cala il tris all'Alaves nel 3-1 finale: decisive le firme di Moleiro, Moreno e Mikautadze; di Martinez l'unica rete degli ospiti. Seconda vittoria consecutiva per il Girona che batte in casa l'Osasuna nello scontro diretto per 1-0 grazie al gol decisivo al 44' di Vanat. Ressa finale con espulso Kourouma per i padroni di casa e ben 5 ammoniti tra gli ospiti. Chiude il pogramma il pareggio per 1-1 tra Valencia ed Elche con i padroni di casa che si salvano all'86' con il rigore di Pepelu.
Il Fenerbahce vince la Supercoppa di Turchia
Il Fenerbahce vince il derby contro il Galatasaray e alza al cielo la Supercoppa di Turchia per la decima volta nella sua storia, un trionfo che mancava dal 2024. La formazione allenata da Domenico Tedesco passa in vantaggio con il nuovo acquisto Guendouzi al minuto 28 per poi raddoppiare nella ripresa grazie alla firma di Oosterwolde al 48° minuto su assist di Asensio.
