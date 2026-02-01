Il Galatasaray esagera, Icardi entra e firma il poker! Kolo Muani gioca ma non incide

Il Galatasaray vince e convince in casa contro il Kayserispor. La squadra di Buruk rifila un sonoro 4-0 agli ospiti, conquistando tre punti fondamentali ai fini della classifica che li vede padroneggiare a quota 49 punti in solitaria a +6 sul Fenerbahce (con una partita in meno). Sblocca il match al 6' un autogol di Opoku, a cui si sono poi aggiunti i gol dell'ex Napoli Osimhen e Gabriel Sara. A siglare l'ultima rete per i padroni di casa ci ha pensato poi Mauro Icardi, finito nelle ultime ore nel mirino della Juventus, per il quale i bianconeri hanno offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027. Il giocatore è in scadenza di contratto e Spalletti conta di poter accogliere a Torino l'ex capitano dell'Inter. Galatasaray e Juventus si affronteranno nel doppio confronto nei playoff di Champions League, con il primo match che si terrà al RAMS Park in Turchia il prossimo 17 febbraio.