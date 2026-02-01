Il Galatasaray esagera, Icardi entra e firma il poker! Kolo Muani gioca ma non incide

Il Galatasaray vince e convince in casa contro il Kayserispor. La squadra di Buruk rifila un sonoro 4-0 agli ospiti, conquistando tre punti fondamentali ai fini della classifica che li vede padroneggiare a quota 49 punti in solitaria a +6 sul Fenerbahce (con una partita in meno). Sblocca il match al 6' un autogol di Opoku, a cui si sono poi aggiunti i gol dell'ex Napoli Osimhen e Gabriel Sara. A siglare l'ultima rete per i padroni di casa ci ha pensato poi Mauro Icardi, finito nelle ultime ore nel mirino della Juventus, per il quale i bianconeri hanno offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027. Il giocatore è in scadenza di contratto e Spalletti conta di poter accogliere a Torino l'ex capitano dell'Inter. Galatasaray e Juventus si affronteranno nel doppio confronto nei playoff di Champions League, con il primo match che si terrà al RAMS Park in Turchia il prossimo 17 febbraio.
Tottenham-City finisce in parità: Kolo Muani in campo
Pari per 2-2 tra Tottenham e Manchester City nella 24esima giornata della Premier League. Formazione di Guardiola avanti di due reti nel primo tempo con Cherki e Semenyo, poi - nella ripresa - la rimonta dei padroni di casa con una doppietta di Solanke. Con questo pareggio il Tottenham sale a 29 punti in classifica, mentre il Manchester City consolida il secondo posto portandosi a quota 47, a -6 dalla capolista Arsenal. È partito titolare - in campo poco più di un'ora ma senza incidere sul match - nella gara tra Spurs e Citizens l'ex Juventus Randal Kolo Muani, per il quale la Vecchia Signora sta insistendo per riportarlo a Torino. L'ex PSG ha lasciato il segno a Torino con i suoi 10 gol in 22 presenze, ma la trattativa - che coinvolge Tottenham ed il club parigino - è tutt'altro che semplice. E Spalletti resta in attesa...
Guirassy trascina il Dortmund contro l'Heidenheim
Rocambolesco successo per 3-2 del Borussia Dortmund nella 20esima giornata della Bundesliga contro l'Heidenheim. A decidere la sfida le reti di Anton e Guirassy (doppietta, uno su rigore), con quest'ultimo che ha anche fallito un penalty. Non bastano agli ospiti i sigilli di Niehues, autore di una doppietta. Con questo successo il Borussia Dortmund, eurorivale dell'Atalanta ai play-off di Champions League, si porta a 45 punti in classifica accorciando a 6 punti la distanza dalla capolista Bayern Mondaco, consolidando il suo secondo posto. Heidenheim ultimo a quota 13.