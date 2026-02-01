Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... Spalletti

TORINO - La Juventus ha offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027 Mauro Icardi . Il club bianconero ha messo nel mirino l'attaccante argentino, ex capitano dell' Inter e in Italia anche con la maglia della Sampdoria, attualmente in scadenza con il Galatasaray al termine della stagione. La dirigenza del club torinese avrebbe già avviato i primi contatti con quella del club di Istanbul, per capire la fattibilità dell'operazione in queste ultime ore di calciomercato. Ironia del destino le due società si ritroveranno da avversarie nel prossimo play-off di Champions League.

Fattore Spalletti

Mauro Icardi ha già lavorato con Luciano Spalletti all'Inter e la presenza sulla panchina della Juventus del tecnico di Certaldo, con cui c'è grande stima reciproca, potrebbe essere un elemento tutt'altro che indifferente. Proprio ieri l'ex allenatore di Roma, Napoli e Nazionale si è così speso in conferenza stampa parlando del forte attaccante argentino: "Ne ho tante su Osimhen. Se parlo di lui mi piace parlare anche di Icardi. Tutti e due, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Hanno qualità indubbie, con loro due hai tutti i piani: il piano A, il piano B, il piano C. Con loro hai le soluzioni, devi solo decidere come fare a rientrare in casa: se citofonare o buttare giù la porta, o abbatterla. Osimhen la abbatte, quell’altro in area di rigore come finalizzazione è stato uno dei più forti attaccanti che ho avuto la fortuna di allenare".