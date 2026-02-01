Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... Spalletti

TORINO - La Juventus ha offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027 Mauro Icardi. Il club bianconero ha messo nel mirino l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter e in Italia anche con la maglia della Sampdoria, attualmente in scadenza con il Galatasaray al termine della stagione. La dirigenza del club torinese avrebbe già avviato i primi contatti con quella del club di Istanbul, per capire la fattibilità dell'operazione in queste ultime ore di calciomercato. Ironia del destino le due società si ritroveranno da avversarie nel prossimo play-off di Champions League.
Fattore Spalletti
Mauro Icardi ha già lavorato con Luciano Spalletti all'Inter e la presenza sulla panchina della Juventus del tecnico di Certaldo, con cui c'è grande stima reciproca, potrebbe essere un elemento tutt'altro che indifferente. Proprio ieri l'ex allenatore di Roma, Napoli e Nazionale si è così speso in conferenza stampa parlando del forte attaccante argentino: "Ne ho tante su Osimhen. Se parlo di lui mi piace parlare anche di Icardi. Tutti e due, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Hanno qualità indubbie, con loro due hai tutti i piani: il piano A, il piano B, il piano C. Con loro hai le soluzioni, devi solo decidere come fare a rientrare in casa: se citofonare o buttare giù la porta, o abbatterla. Osimhen la abbatte, quell’altro in area di rigore come finalizzazione è stato uno dei più forti attaccanti che ho avuto la fortuna di allenare".
Icardi, i numeri in stagione
I numeri dell'attaccante argentino con il Galatasaray continuano a confermare il suo enorme feeling con il gol. In stagione Mauro al momento conta 29 presenze condite da 10 gol e 2 assist in tutte le competizioni: più di Vlahovic (che resterà ai box almeno per un altro mese), David e Openda. Le difficoltà del club bianconero a raggiungere l'accordo con il Tottenham per Kolo Muani (con le parole di Frank che non aiutano) hanno spinto la dirigenza a provarci per Maurito. Oltre alla questione centravanti che ha caratterizzato tutto il mese del mercato bianconero, nelle ultime ore la Juve ha accelerato e chiuso altri due acquisti.
Mercato Juve, le altre operazioni
Nella notte è arrivata la chiusura dell'affare Boga, che arriva come vice Yildiz in prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni. Oltre all'esterno d'attacco ex Sassuolo la Vecchia Signora è riuscita a trovare un accordo anche per chiudere lo scambio di esterni col Bologna: Joao Mario esce, Holm entra. Oltre agli acquisti per la prima squadra i bianconeri si sono rinforzati anche in ottica Next Gen. Dal Bayern è arrivato Licina (un altro numero 10, alla Yildiz, ma mancino) ed è stato raggiungo un accordo per acquistare l'attaccante classe 2006 Justin Oboavwoduo dalla Manchester City Academy.
Spalletti-Icardi, il rapporto
Nell'ultimo anno insieme all'Inter il rapporto tra Icardi e Spalletti fu caratterizzato da diverse tensioni, anche pesanti. Questo non sarebbe un problema perché, oltre alle parole al miele di Luciano in conferenza, i rapporti tra i due sono tornati ottimi con la vicenda relativa a Wanda Nara completamente superata. I dissapori del passato, quindi, sono stati appianati del tutto e ora il tecnico della Juve è il suo principale sponsor. Un rinforzo che alzerebbe e di non poco il tasso tecnico dei bianconeri davanti: una macchina da gol che potrebbe essere fondamentale per la Vecchia Signora.
