Camoranesi, nuova avventura in panchina: ecco da dove riparte l'ex Juve

Mauro German Camoranesi è un nome che, specialmente ai tifosi della Juve , rievoca dolci ricordi perché l'ex centrocampista è stato uno dei pilastri nel periodo d'oro bianconero, oltre a esser stato tra i protagonisti del Mondiale azzurro nel 2006 . Da quando ha appesso le scarpette al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore, quindi ha spostato il suo raggio d'azione di pochi metri al di fuori del rettangolo verde. L’avventura di Mauro German Camoranesi in panchina sta continuando a tingersi di internazionalità. Il suo cammino è fatto di sfide, adattamento e continua ricerca di identità tecnica. A 49 anni, il tecnico italo-argentino è pronto a rimettersi in gioco a Cipro, in un contesto che conosce già molto bene.

Una carriera in panchina tra continenti e culture

Conclusa l’esperienza da calciatore, Camoranesi ha scelto di mettersi alla prova lontano dai riflettori dei grandi campionati. Ha iniziato in Argentina alla guida del Tigre, per poi spostarsi in Messico, dove ha allenato Coras de Tepic e Cafetaleros, confrontandosi con realtà e metodologie molto diverse tra loro. Il suo viaggio è proseguito in Europa, prima in Slovenia con Tabor Sezana e Maribor, quindi a Malta sulla panchina del Floriana. Un percorso fatto di tappe eterogenee, che gli hanno permesso di accumulare esperienza e flessibilità. Ogni squadra è stata un laboratorio, ogni campionato una sfida nuova. Un bagaglio che oggi rappresenta uno punti di forza principali dell'ex centrocampista della Juve.

Il ritorno all’Anorthosis e l’obiettivo stabilità

È da Famagosta che Camoranesi riparte, tornando all’Anorthosis dopo la parentesi vissuta tra novembre 2024 e aprile 2025. Il club cipriota informa di "aver trova l'accordo di massima con Mauro Camoranesi, che dovrebbe arrivare a Cipro nei prossimi giorni per firmare il contratto", affidandogli il compito di raccogliere l’eredità di Ketsbaia, recentemente sollevato dall’incarico. L’obiettivo è chiaro: dare continuità tecnica e riportare risultati a una squadra ambiziosa, ma reduce da un periodo complicato. Il tecnico conosce già l’ambiente e le sue dinamiche, un fattore che potrebbe agevolare il lavoro fin da subito. Ad accompagnarlo in questa nuova fase ci sarà anche un tocco d’Italia in campo: Stefano Sensi, arrivato in estate e recentemente rinnovato dopo un avvio di stagione convincente. Un dettaglio che rende il progetto ancora più interessante.

