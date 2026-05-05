"Lo avevo già capito alla Juve", dentro l'incubo di Pogba: "Ci ho provato ma poi ho pianto mezzora"

"Pensavo fosse finita"

Tutto questo ha portato Pogba a pensare di farla finita con il calcio: "Ho avuto dei momenti in cui ho detto: 'Per me è finita', ho fatto di tutto per non mollare ma sono sempre qui. 'Cosa dovrei fare di più?' La famiglia e i miei amici stretti mi sono stati vicini, oltre ai tifosi. Quando vedo i messaggi sui social, quando entro e lo stadio mi applaude, mi dico: 'Wow, non mi posso arrendere ora'. L'affetto è stato incredibile". Rami poi prende in giro Pogba: "Tu fai un po' l'americano: il look, lo stile, gli accessori (ridono ndr). Però quando entri nel rettangolo verde il tuo volto cambia. Quando sei entrato a Rennes ho visto le immagini. Quando sei rientrato, che hai sentito lo speaker pronunciare il tuo nome: 'Paul Pogba', lo stadio che grida, come è stato quel momento?". "Quando sono tornato ho capito che questa era roba mia. Ero in modalità partita, l'ho detto anche al mio fisioterapista: 'Mi sono sentito a casa', poi sono rientrato e mi sono detto 'Mi sento bene'".