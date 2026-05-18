Simeone rilancia, ciclo infinito: "Resto all'Atletico Madrid"

Simeone sul rinnovo con l'Atletico Madrid

Nel giorno in cui una bandiera con Antoine Griezmann ha salutato il suo popolo, il Cholo ha invece rinnovato il proprio amore per il club confermando le voci emerse nei giorni scorsi circa la sua permanenza sulla panchina dell'Atletico Madrid: "Sì, resto. A dire il vero, sto già pensando alla prossima stagione. Penso a me stesso. Continuerò, ma sto anche valutando come affrontare questa nuova stagione, sperando che qualche buon giocatore possa unirsi a noi".

"Sono passati 15 anni ormai, e anche noi stiamo iniziando a invecchiare - ha proseguito in merito all'addio di Griezmann -. A volte mi chiedo se valga la pena continuare, e trovo che ne valga la pena, perché ci sono tante persone che condividono il nostro obiettivo, tante persone le cui vite e i cui sogni si sono trasformati vedendo l'Atletico. C'è un club che si prende cura dei suoi giocatori, che vuole concedere un addio degno. E molto altro ancora...".

I trionfi di Simeone con l'Atletico Madrid

In scadenza nel giugno 2027, l'ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Lazio, è alla corte dei Colchoneros dal 2011. In 15 anni ha messo in bacheca due Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e due Supercoppe europee contribuendo alla crescita del club non solo sotto il profilo dei risultati ma anche del prestigio.