Bundesliga, colpo di scena Bayern: ko 4-2 a Bochum!

BOCHUM (Germania) - Si apre con un clamoroso colpo di scena il sabato della 22ª giornata di Bundesliga: il Bochum batte nettamente il Bayern Monaco per 4-2 . Il solito Lewandowski apre le marcature all'8' con un bel gol nel cuore dell'area piccola ma dall'1-0 i ragazzi di Nagelsmann alzano le mani dal manubrio. I padroni di casa (sconfitti 7-0 all'andata) aggrediscono la capolista e ribaltano il match: Antwi-Adjei pareggia al 14' e poi una terrificante sequenza per la capolista che subisce in 6' 3 gol: rigore di Locadia (38'), super gol di Cristian Gamboa (diagonale di destro all'incrocio) al 40' e poi gol "alla Del Piero" firmato da Gerrit Holtmann al 44' per il 4-1. Nel secondo tempo Lewandowski si carica i suoi sulle spalle con gol al 75' e traversa al'86' ma non basta: i bavaresi trovano al quarta sconfitta stagionale e domenica il Borussia Dortmund (attualmente a -9) può recuperare terreno a casa dell'Union Berlino.

Leverkusen batte 4-2 lo Stoccarda, Hertha ko col Greuther Furth

Il Bayer Leverkusen si conferma terza forza del campionato battendo 4-2 lo Stoccarda: è Diaby a regalare il vantaggio nel primo tempo alle "Aspirine", ma Tomas in avvio di ripresa firma il momentaneo pareggio agli ospiti. Al 52' però Adli col il suo terzo gol in stagione, Wirtz all'86' e l'ex Roma Schick al 91' regalano il successo a Seoane. Inutile il gol della bandiera, ancora di Tomas, all'89'. Branimir Hrgota è invece il trascinatore del Greuther Furth nel successo per 2-1 contro l'Hertha Berlino: lo svedese va a segno due volte dal dischetto al 1' e al 71' e regala ai suoi, ancora ultimi in classifica a 13 punti, la terza vittoria in stagione. Notte fonda invece per la squadra della capitale tedesca, al quattordicesimo posto e senza successi da cinque giornate.

Wolfsburg, altra vittoria: 2-0 a casa dell'Eintrahct

In scia del Bochum rimangono il Wolfsburg ed il Borussia Moenchengladbach: I biancoverdi vincono la seconda partita consecutiva battendo a domicilio l'Eintracht per 2-0 (rigore di Kruse al 28' e rete al 93' di Lukebakio), mentre il Gladbach vince tra le mura amiche 3-2 (Kone al 30', Hofmann al 46' e Bensebaini al 67'). Pareggiano infine 1-1 Friburgo e Mainz, con Petersen (69') che evita la sconfitta dei suoi dopo il vantaggio ospite siglato da Hack al 31'.

