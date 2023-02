Haller torna al gol, manita Dortmund. L'Union Berlino si riprende la vetta

Nel 19° turno di Bundesliga continua la bagarre in vetta alla classifica con l'Union Berlino che torna in testa in attesa del Bayern Monaco, impegnato domani sul campo del Wolfsnurg. I biancorossi salgono a quota 39, riprendendosi il primato, grazie alla vittoria contro il Magonza per 2-1. Gli uomini di Fischer vanno avanti con Beherens, vengono raggiunti su rigore da Ingvartsen, ma vincono nel finale grazie a Siebatcheu. Alle spalle e a due lunghezze dalla nuova capolista, a 37 punti insieme ai bavaresi, c'è il Borussia Dortmund che si porta a casa il big match di gironata affondando per 5-1 il Friburgo (6° con 34 punti). Tutto facile per i gialloneri che al 17' restano in superiorità numerica per il doppio giallo a Sildillia: Schlotterbeck, Adeyemi, Brandt, Reyna e il ritorno al gol in gare ufficiali di Haller (primo in Bundesliga dopo aver sconfitto il cancro) decidono l'incontro, inutile il pari momentaneo di Holer. Spreca invece la chance il Lipsia che si arresta a quota 36, pareggiando per 0-0 sul campo del Colonia.