Behrens, chi è il "Cavani tedesco" che fa sognare l'Union Berlino

Non Harry Kane , ma Kevin Behrens . Se a far parlare di sè in ottica mercato ci ha pensato l'attaccante inglese, in gol alla prima uscita in campionato con il Bayern Monaco contro il Werder Brema, sul campo ha rubato la scena il centravanti dell' Union Berlino .

Il tedesco, da tre anni nel club che ha conquistato nell'ultima stagione l'accesso in Champions League per la prima volta, ha stupito tutti nella contro il Mainz. Gli sono bastati 60 secondi per il gol che ha sbloccato la sfida e appena 9' per la doppietta personale. Il classe '1991, che ha esordito in Bundesliga all'età di trent'anni, poi ha anche realizzato l'hat trick al 70esimo prima di lasciare il campo.

Behrens, il 'nuovo Cavani' tedesco

Tanta gavetta e tanta voglia di arrivare in alto. Dopo anni e anni passati nelle categorie inferiori del calcio tedesco, è stata l'Union Berlino a dare la possibilità a Behrens di arrivare in Bundesliga nel 2021. Un trasferimento a titolo gratuito come tutti quello in cui è stato coinvolto nella sua carriera sin qui, un aspetto singolare avendo cambiato otto società. Dopo i 10 gol segnati nelle prime due stagioni, è arrivata la tripletta alla prima giornata del nuovo campionato, in cui ha fatto il suo esordio anche Gosens. Tre gol che hanno subito fatto drizzare le antenne ad Hansi Flick, Ct della Germania, che potrebbe anche convocarlo per le prossime uscite per valutarlo più da vicino. In Germania hanno iniziato a chiamarlo con l'appellativo del 'nuovo Cavani' forse per la sua voglia di essere decisivo e per le sue movenze in campo che ricordano un po' quelle del Matador.

A colpire, però, non è soltanto la garra in campo ma, soprattutto, la semplicità fuori. Dopo le reti messe a segno è uscito dallo stadio in bicicletta ed è tornato a casa passando tra le strade della città coi tifosi a congratularsi con il loro bomber. Un calcio di quartiere che riporta indietro nel tempo in cui l'attaccante si è subito sentito a casa. Tranquillità e poche pressioni, Behrens sogna e fa sognare l'Union Berlino perché con il lavoro quotidiano ha raggiunto traguardi importanti e non ha assolutamente voglia di fermarsi. Tra qualche settimana farà anche il suo esordio, così come tutta la squadra, ai gironi di Champions League (dopo aver giocato in Conference ed Europa League): "Milan o Inter avversarie? Sarebbe qualcosa di stupendo. Anche il Real Madrid andrebbe bene. Forse l’Arsenal" ha detto a Tz Berlin il centravanti. Nessuna paura per l'Union ci pensa Behrens.