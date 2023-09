Bayern, Kane e Goretzka non bastano: 2-2 contro il Leverkusen

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: la partita

Al 7' i padroni di casa passano in vantaggio con il solito Harry Kane, al quarto sigillo in altrettante sfide di Bundesliga: l'ex Tottenham con un colpo di testa sblocca la gara. La reazione del Leverkusen è veemente e dopo 17' arriva il pareggio dell'ex Benfica Grimaldo che con un meraviglioso calcio di punizione al sette batte Ulreich. Poco dopo Boniface trova anche il 2-1 ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale della prima frazione di gioco Gnabry sciupa un paio di occasioni nitide per riportare avanti i bavaresi. Nella ripresa ci prova ancora Kane mentre gli ospiti vanno vicinissimi al colpaccio con Wirtz che però colpisce il palo. A pochi minuti dal 90' Goretzka trova il jolly e fa esultare l'Allianz Arena. Quando il match sembra ormai sui binari dei padroni di casa, ecco che al terzo dei cinque minuti di recupero l'arbitro Schlager concede un calcio di rigore agli ospiti: Palacios dal dischetto non perdona e fa 2-2. Le emozioni non sono però finite, perché all'ultimo respiro Upamecano firma il 3-2 ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2: tabellino e statistiche