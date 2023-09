Bonucci non gioca, Gosens non basta: Union Berlino ko. Poker Dortmund

WOLFSBURG (Germania) - Dopo il pari nell'anticipo tra le due capolista Bayern e Bayer Leverkusen, il quarto turno di Bundesliga regala altre sorprese. Con Leonardo Bonucci in panchina per l'intera gara in vista dell'impegno di Champions contro il Real Madrid, l'Union Berlino cade di misura sul campo del Wolfsburg.

La rete decisiva è dell'ex Atalanta Maehle che riesce a trovare la rete del definitivo 2-1 dopo il vantaggio di Wind pareggiato momentaneamente dall'ex Inter Gosens. Secondo ko consecutivo per la formazione della capitale che ora dovrà lanciarsi nella sua prima apparizione nella massima competizione europea sul campo dei Blancos di Ancelotti e nel girone del Napoli di Rudi Garcia.

Wolfsburg-Union Berlino, tabellino e statistiche

Poker Dortmund, tris Lipsia

Rivale del Milan nel girone di Champions, il Borussia Dortmund trova i tre punti all'ultimo respiro, andando a vincere 4-2 a Friburgo. Hummels porta avanti i gialloneri, Holer e Hofler la ribaltano su doppio assist di Grifo, ma Malen al 60' pareggia. Friburgo poi in dieci per il rosso a Hofler al minuto 82 e il Borussia ne approfitta trovando le reti della vittoria ancora con Hummels (88') e Reus (92'). Prova di forza del Lipsia (3-0 all'Augsburg, in gol Simons, Openda e Raum), successi esterni per Hoffenheim (3-1 a Colonia) e Stoccarda (3-1 a Mainz, tripletta di Guirassy).

Friburgo-Dortmund, tabellino e statistiche