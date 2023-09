Bonucci-De Ligt, giornata Bundesliga in bianco e nero: fallo da rigore e gol

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Una giornata in bianco e nero quella per Bonucci e De Ligt nel quinto turno di Bundesliga con Union Berlino e Bayern. Due animi diversi per i due ex difensori della Juventus che contro Hoffenheim e Bochum si sono resi protagonisti, nel bene e nel male.

Dopo l'ottimo esordio in Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu, Leonardo Bonucci stecca nella sfida contro l'Hoffenheim. Partito titolare nell scacchiere dell'Union, l'ex bianconero prima commette il fallo da rigore che porta Kramaric a sbloccare il match, poi si perde l'inserimento di Beier lasciando spalancata la via del raddoppio agli avversari. Un 2-0 che resiste fino alla fine e che decreta la sconfitta dell'Union con Bonucci sostituito all'80'.

De Ligt torna titolare e va a segno

Per una gara no ce n'è una molto più gradita a Matthijs De Ligt. Al centro dell'attenzione per il poco minutaggio concessogli da Tuchel in questo avvio di stagione, l'olandese è stato schierato al fianco di Kim dal primo minuto nell'incontro contro il Bochum. Occasione subito sfruttata dall'ex Juventus che alla mezz'ora è bravo nel girare a rete di testa un corner preciso di Kimmich. Ritorno da titolare con gol per il difensore classe 99 in cerca di riscatto con la maglia del Bayern, ma sostituito all'intervallo da Upamecano. Alla fine il risultato del match sarà 7-0 per i bavaresi con tripletta di Kane e le firme di Tel, Sané e Choupo-Moting

