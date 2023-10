Bonucci, altalena a Dortmund: errore, primo gol tedesco, poi il tracollo

Primo gol in carriera con un club non italiano per Leonardo Bonucci . L'ex difensore della Juventus, lasciata la Serie A in estate direzione Bundesliga , ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 dell' Union Berlino in casa del Borussia Dortmund (partita poi ribaltata dai gialloneri). Proprio lì dove nel 2015 l'azzurro conquistò con la Juve una fondamentale vittoria che avrebbe aperto la strada alla finale di Champions League.

Bonucci, il rigore sotto il muro giallo non basta

Il classe 1987 ha concretizzato al 31' un calcio di rigore assegnato per fallo di Hummels su Becker. Dal dischetto Bonucci ha spiazzato Kobel calciando sulla destra, proprio sotto la curva dei tifosi del Borussia Dortmund (dove mercoledì il Milan ha pareggiato 0-0), portando momentaneamente in vantaggio l'Union. Squadra berlinese che aveva subìto la rete al 7' di Niclas Füllkrug, complice un errore proprio di Bonucci, pareggiata poi dall'ex Inter e Atalanta Robin Gosens al 9'. Non sono bastati i gol delle due vecchie conoscenze del nostro campionato, dal momento che il Dortmund nel secondo tempo è riuscito a ribaltare il risultato grazie a Schlotterbeck (49'), Brandt (54') e Ryerson (71') per il definitivo 4-2. Negli altri incontri del pomeriggio tedesco spicca il pareggio a reti biance del Lipsia contro il Bochum con due rigori sbagliati (da Simons e Forsberg), mentre lo Stoccarda rimonta 3-1 il Wolfsburg. Vittoria esterna per 2-1 del Darmstadt in casa dell'Augsburg.

Tutti i risultati dei match di Bundesliga