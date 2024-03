Il Leverkusen risponde al Bayern e torna a +10: Tella-Wirtz, Wolfsburg ko

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen infila la sesta vittoria consecutiva in campionato, risponde al Bayern Monaco, che ieri ha travolto 8-1 il Magonza, e si riporta in vantaggio di dieci punti in testa alla classifica di Bundesliga. Per battere il Wolfsburg - in dieci dal 28' per l'espulsione di Jenz - tra le mura amiche della BayArena, alle 'Aspirine' bastano i gol - un tap-in di testa da distanza ravvicinata - dell'anglo-nigeriano Nathan Tella dopo 37 minuti di gioco e del 20enne prodotto del vivaio del club Wirtz all'86'.