FA Cup, nessun problema per Conte. United, tris senza storia al Reading

Nessun problema per il Tottenham in FA Cup. La squadra di Antonio Conte, dopo un primo tempo in cui non è riuscita a sbloccare il risultato, si è sbarazzata del Preston nel secondo tempo vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Son e al gol finale del nuovo arrivato Danjuma su assist dell'ex Juve Kulusevski. Avanza agli ottavi di finale di coppa anche il Manchester United di Ten Hag, che all'Old Trafford si impone sul Reading grazie alla doppietta di Casemiro e al gol di Fred che regalano il 3-1 finale ai Red Devils. Il gol della bandiera degli ospiti è stato realizzato da Mbengue al 72'.