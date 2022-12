Caso De Paul: infortunato e ancora assente, i tifosi dell'Atletico lo fischiano

MADRID (SPAGNA) - Rodrigo De Paul, seppur assente per infortunio, è stato sonoramente fischiato dai suoi tifosi al Wanda Metropolitano durante il match tra Atletico Madrid ed Elche. Il centrocampista ex Udinese è ai box per un problema alla coscia ma è finito nel mirino della critica in quanto qualche giorno fa è stato visto sul palco durante il concerto della fidanzata Tini mentre ballava allegramente con la donna sulle sue spalle. Immagini che hanno mandato su tutte le furie i supporters dei Colchoneros. Pertanto, quando il club ha omaggiato i cinque calciatori dell'Atletico presenti ai Mondiali di Qatar 2022, è arrivata una bordata di fischi all'indirizzo dell'argentino.