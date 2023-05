Sabaly-Perez-Iglesias, colpo Betis: 3-1 al Rayo, Pellegrini vede l'Europa

SIVIGLIA (Spagna) - Con un gol in avvio, uno in chiusura di primo tempo ed uno in pieno recupero il Real Betis Siviglia sbriga la pratica Rayo Vallecano. Il tecnico cileno Manuel Pellegrini lancia gli ex Fiorentina German Pezzella al centro della difesa e Joaquin a gara in corso (ed autore dell'assist del tris), lascia l'oriundo italo-brasiliano Luiz Felipe in panchina ed esulta dopo soli cinque minuti di gioco per la rete di Sabaly. Poi, Ayoze Perez al 44' e Borja Iglesias al 96' completano l'opera. Per i madrileni per l'espulsione diretta rimediata da a segno Santi Comesaña al 52', rete che fissa il punteggio della sfida - posticipo della 34ª giornata di Liga - sul 2-1 in favore della formazione andalusa.