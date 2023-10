Bellingham come Ronaldo: Haaland non ci crede, lo esalta così

Gli aggettivi si sprecano e, forse, sono anche terminati per descrivere il momento che sta vivendo Jude Bellingham da quando ha messo piede a Madrid. Il classe 2003 è arrivato in estate per oltre 100 milioni, - e in passato è stato anche tra i visionati della Juve prima dell'arrivo del Dortmund - una spesa che ha dato subito i suoi frutti sul campo e nei numeri, perché sin qui l'inglese è stato il trascinatore dei blancos tra campionato e Champions. Nei successi del Real c'è stato sempre il suo zampino, è successo al Maradona contro il Napoli e ancora in Liga contro l'Osasuna, una doppietta che lo mette di diritto nell'olimpo dei galactici perché eguaglia (e in parte supera) Cristiano Ronaldo.