Siviglia, esonerato Mendilibar: via il tecnico vincitore dell'Europa League

SIVIGLIA (Spagna) - Decisione a sorpresa del Siviglia che dopo l'ultimo pareggio contro il Rayo Vallecano ha deciso di esonerare José Luis Menidilibar. Il club andaluso, insoddisfatto dell'avvio di stagione della squadra, con 8 punti nelle prime otto gare e le due uniche vittorie arrivate con Las Palmas e Almeria, ha deciso di interrompere il rapporto ocn l'allenatore che dopo essere arrivato a Siviglia è riuscito nell'imporesa di conquistare l'ultima Europa League contro la Roma di Mourinho nella finale di Budapest. Una vittoria che è valsa l'accesso in Champions dove i biancorossi hanno collezionato due parewggi contro Lens e Psv .

Il Siviglia esonera Mendilibar

Questo il comunicato del club: "Il Sevilla FC ha deciso questa domenica, dopo una riunione del suo Comitato Direttivo, di licenziare José Luis Mendilibar dalla guida del club in seguito ai risultati accumulati all'inizio della stagione. Il club vuole ringraziare i servizi forniti dall'allenatore basco, il cui ruolo segnerà la storia dell'entità vincendo la settima Europa League. José Luis Mendilibar ha allenato il Siviglia in 28 partite ufficiali. Questa stagione 2023/24 ha registrato un bilancio di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Nella stagione 2022/23, da quando è alla guida della squadra, ha accumulato otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte tra LaLiga ed Europa League. Il Sevilla FC augura a José Luis Mendilibar buona fortuna per il futuro".