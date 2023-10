Guiu dopo Yamal, il Barça ha una nuova stella: chi è il classe 2006 di Xavi

"Esiste un momento della sera in cui la frenesia della vita si consuma e il cielo stellato inizia a raccontare". Chiedere a Marco Guiu che contro l' Athletic Bilbao ha vissuto la sua serata speciale. Il classe 2006 ha esordito con la maglia della Barcellona e dopo appena 33 secondi ha realizzato il gol vittoria per portare al terzo posto i blaugrana. Un debutto da record perché a 17 anni e 291 giorni è stato il più giovane a esordire con una rete per il Barcellona nel 21esimo secolo. Meglio di Messi, tanto per menzionare chi in Spagna ha fatto la storia, ma è anche un paragone importante visto il legame nell'esser cresciuto nella Masia proprio come l'Argentino. Dopo Lamine Yamal il Barca ha una nuova stella e Xavi sorride.

Guiu, il gioiello del Barcellona: la storia

Cresciuto a pane e calcio, la storia di Marco Guiu è iniziata come quella di tanti ragazzi che sognano, un giorno, di poter giocare a calcio a livelli importanti. Sin da piccolo il pallone è stato il migliore amico del classe 2006 e a 9 anni è passato a vestire la maglia del Barcellona nel settore giovanile. Di ruolo attaccante è dotato di un'ottima fisicità dall'alto dei suoi 187 centimentri, ma nonostante questo è molto bravo nello stretto, rapido nei dribbling e, soprattutto, ha i tempi di inserimento cosa non scontata per un giovane. Doti che ha messo in mostra subito nel suo debutto nella Liga con i blaugrana: Xavi ha deciso di mandarlo in campo al posto di Fermin Lopez e dopo 33 secondi, al secondo pallone toccato, è riuscito a infilare col destro Unai Simon. L'emozione dell'esordio condita con un gol speciale, importante e pesantissimo nell'economia di una partita difficile e, fino a quel momento, bloccata. Dal campo agli spalti perché a seguire Guiu erano presenti anche i genitori, scoppiati in lacrime dopo la rete del figlio. Un sogno che si è avverato, ma è soltanto l'inizio perché la strada per diventare un campione è lunga e piena di ostacoli. Ma Guiu ha scelto il modo migliore per incominciare. Benedetta Masia, il classe 2006 è soltanto l'ultimo di una serie di talenti usciti dal settore giovanile blaugrana...