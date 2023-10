Bellingham, i primi esaltanti report: "È un 2003? Pensavo di aver capito male"

In Spagna c'è tanta attesa in vista della super sfida tra Barcellona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou di domani, sabato 28 ottobre alle ore 16:15. Un orario insolito per il match clou dell'11esima giornata della Liga con le due squadre divise soltanto da un punto in classifica: 25 per i blancos, uno in meno per i blaugrana. Ma l'attesa della gara è anche per vedere - non in Inghilterra - all'opera i tanti talenti da una parta e dall'altra, soprattutto Jude Bellingham: l'inglese è sempre più nel cuore dei tifosi e con 11 gol in appena dodici presenze - numeri alla Cristiano Ronaldo - è entrato già nella storia dei galacticos. A Sport, Andres Manzano - consulente sportivo del Birmingham e ds del Cornellà - ha parlato del centrocampista visto giocare per la prima volta con la maglia del club inglese: "Quando mi hanno detto fosse del 2003 non ci credevo e ho dovuto richidere un'altra volta. Ho pensato subito fosse di un altro livello".