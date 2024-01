Salta Kean, decide Depay: ok Atletico. Barça: flash Vitor Roque

L'Atletico Madrid torna in campo dopo il clamoroso mancato trasferimento di Moise Kean dalla Juventus. I Colchoneros di Simeone hanno disputato il match valevole per la 22ª giornata della Liga imponendosi in casa contro il Vallecano con il risultato finale di 2-1. A sbloccare la sfida sono i padroni di casa con la rete di Reinildo al 35' su assist di Riquelme. Il vantaggio dell'Atletico dura solo pochi minuti: al 42' è Garcia a ristabilire la parità in campo. All'81' viene annullato un gol per fuorigioco a Depay, che aveva sfruttato al meglio un bellissimo assist del gioiellino classe 2003 Barrios. L'olandese non si dà per vinto e trova la rete decisiva al 91', questa volta giudicata regolare. I Colchoneros si riportano così al terzo posto in classifica.