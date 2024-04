Guler, retroscena mercato: la richiesta al Real per far felice il Fenerbahce

"Mi hanno offerto un progetto a lungo termine e la possibilità di essere l'erede di Modric". Un modo sicuramente importante per convincere Arda Guler a firmare per il Real Madrid. I blancos si sono assicurati il classe 2005 turco nell'estate scorsa ed è lui stesso a spiegare i motivi e i modi con cui club l'ha convinto. Difficile dire di no quando chiama un club di questa importanza, nonostante sul ragazzo ci fossero tantissimi altre squadre europee: "Potevo anche rimanere un altro anno al Fenerbahce, ma volevo mostrare al mondo cosa poteva fare un turco in Europa" ha sottolineato il centrocampista turco a Kafa Sports, a pochissime ore dalla semifinale di Champions contro il Bayern Monaco.