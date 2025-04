Inter, il Barcellona inizia a perdere pezzi: ko un titolarissimo

Brutte notizie in casa Barcellona: i blaugrana perdono Alejandro Balde. Il difensore classe 2003 è stato costretto a fermarsi nel corso della trasferta di Leganés del 12 aprile - vinta dagli ospiti grazie all'autorete di Saenz - a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Il giocatore si è sottoposto agli accertamenti nella mattinata di domenica 13. Per lui, una lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra. Resta ora da stabilire i tempi di recupero. L'infortunio arriva in un momento cruciale della stagione della formazione di Hansi Flick, in corsa su tutti i fronti grazie al successo in semifinale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid, il primo posto in campionato con 70 punti e il vantaggio di 4-0 sul Borussia Dortmund che vale un'ipoteca sulla semifinale di Champions League. In Europa, Yamal e compagni potrebbero affrontare l'Inter qualora i nerazzurri di Inzaghi replicassero il successo per 2-1 rimediato in casa del Bayern Monaco, in piena emergenza infortuni e atteso il 16 aprile a San Siro: il doppio appuntamento delle semifinali di Champions è previsto il 29 aprile e 6 maggio.