"Sergio Ramos-Siviglia, accordo definito": nuova vita per l'ex Real, dalla Spagna i dettagli

Il richiamo delle origini, il peso dei ricordi, l’amore mai davvero interrotto. La storia tra Sergio Ramos e il Siviglia sembra destinata a non conoscere una vera fine. Dopo aver indossato quella maglia da bambino, averla salutata per conquistare il mondo e avervi fatto ritorno nel finale di carriera, l’ex capitano del Real Madrid è pronto a iniziare una nuova avventura. Non più in campo, ma dietro una scrivania, con l’obiettivo di guidare il club verso una nuova era. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Ramos e il fondo Five Eleven Capital sarebbero infatti vicinissimi all’acquisizione della società andalusa.

Il ritorno a casa di Sergio Ramos

Per Sergio Ramos il Siviglia non è mai stato soltanto un club. È il luogo dove tutto è iniziato, la squadra che lo ha accolto quando aveva appena dieci anni e che lo ha accompagnato fino al debutto tra i professionisti. A diciannove anni la chiamata del Real Madrid, con cui ha scritto pagine leggendarie del calcio mondiale in sedici stagioni ricche di trofei e successi. Dopo l’esperienza al PSG e il successivo ritorno in Andalusia, il difensore ha chiuso la sua carriera da calciatore al Monterrey. Ma il legame con il Siviglia non si è mai spezzato davvero. Ora Ramos è pronto a rientrare dalla porta principale, stavolta come dirigente e investitore. Una scelta che racconta il desiderio di restituire qualcosa al club che lo ha formato e lanciato nel grande calcio internazionale.

L’operazione da 450 milioni e l’attesa per il via libera

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’accordo per il passaggio di proprietà sarebbe ormai definito nei dettagli. Ramos, insieme ai soci di Five Eleven Capital, dovrebbe firmare i contratti nei prossimi giorni, completando un’operazione dal valore complessivo di circa 450 milioni di euro, inclusi i debiti della società. Il quotidiano sportivo “As” parla di intesa praticamente raggiunta, con eventuali modifiche che potrebbero riguardare soltanto le modalità di pagamento nel caso in cui il club dovesse retrocedere in Segunda División.

Prima della chiusura definitiva resta però un ultimo passaggio fondamentale: l’approvazione del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo. Una formalità attesa con fiducia dalle parti coinvolte, mentre a Siviglia cresce già l’entusiasmo per quello che potrebbe diventare l’inizio di una nuova epoca. Per i tifosi andalusi, vedere Ramos tornare ancora una volta a casa rappresenta molto più di una semplice operazione finanziaria: è il simbolo di un legame che il tempo non è mai riuscito a cancellare.