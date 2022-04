Sport: "Barcellona, offerta clamorosa del Psg a Dembélé"

Il Paris Saint-Germain sarebbe uno dei club più interessati a Ousmane Dembélé, tanto che - secondo quanto riferito da Sport - parrecce che sia arrivato a offrirgli un ingaggio di 17 milioni netti all'anno per convincerlo a lasciare il Barcellona e a trasferirsi nella capitale francese. Questa proposta supererebbe di molto quella fattagli dal club blaugrana. I parigini, però, non avrebbero ancora ricevuto una risposta e starebbero pressando il francese affinché decida quanto prima in quale squadra giocare il prossimo anno. Comunque sia, l'intenzione del giocatore sarebbe quella di rimanere in Catalogna, intenzione che avrebbero anche i catalani.