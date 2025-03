Neymar, ritorno Barça possibile? Deco chiaro, in Spagna certi di una cosa

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha espresso il proprio pensiero riguardo alla situazione di Neymar, escludendo in modo chiaro la possibilità di un ritorno del brasiliano al Camp Nou. Intervistato da TNT Brasil, l'ex calciatore blaugrana e dirigente del club, ha sottolineato che è più importante per il brasiliano essere felice, come sembra sia da quando è tornato a giocare in Brasile al Santos. "Neymar è un fenomeno, e ciò che conta è la sua felicità, che ora sembra essere ritrovata in Brasile. Non penso che per lui sia una questione economica in questo momento", ha dichiarato Deco.