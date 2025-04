Szczesny, titolarità Barça a rischio: riecco Ter Stegen. Chi con l'Inter?

Barcellona , guarda chi si rivede! I blaugrana si avvicinano al finale di stagione ancora in corsa su tutto: domani la prima partita della verità, la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid per poi dar vita al rush finale della Liga e affrontare l'Inter in semifinale di Champions. Intanto Hansi Flick , che il club è pronto a blindare , ritrova una pedina importante per la gara coi blancos: Marc-André Ter Stegen.

Barça, riecco Ter Stegen: e Szczesny?

Il portiere tedesco è tornato disponibile per la finale di Coppa del Re a seguito di un'assenza durata 215 giorni. Dopo diverse settimane di allenamento con i compagni, Ter Stegen ha ricevuto il via libera ed è stato incluso nei 22 convocati per il Clasico contro il Real Madrid. L'estremo difensore non gioca dal 22 settembre, giorno in cui si ruppe il tendine rotuleo del ginocchio destro contro il Villarreal. Come sottolineato dal Mundo Deportivo la sensazione è, ovviamente, che non sarà lui il titolare nella finalissima vista la lunga assenza dai campi, lasciando ancora spazio a Wojciech Szczesny.

L'ex Juve ha parlato diverse volte della 'rivalità' con Ter Stegen: da capire dunque chi, in questo caldissimo finale di stagione, sarà il portiere titolare dei blaugrana, a partire dalle semifinali contro l'Inter. Se è verò che il Barça rivede Ter Stegen, per la finale di Coppa (e anche per la Champions contro l'Inter) sarà privo di Robert Lewandowski. Out anche Alejandro Balde: entrambi non hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolari e sono stati lasciati fuori dalla gruppo per la partita contro il Real Madrid. Saranno indisponibili anche gli infortunati Marc Casadó e Marc Bernal, che continuano il loro percorso di recupero.