Szczesny, dal ritiro a due trofei: ora il Triplete da chiudere ai danni dell'Inter

Rimpianti Juve e obiettivo Triplete

Dall’altra parte dell’Europa, a Torino, i tifosi della Juventus guardano con un misto di nostalgia e rimpianto le imprese del loro ex portiere. Dopo sette stagioni in bianconero, Szczesny ha salutato con la sensazione di essere arrivato alla fine del proprio percorso, ma la sua rinascita al Camp Nou lascia più di un interrogativo. E ora, mentre i blaugrana puntano a completare il Triplete, con una Liga da conquistare (a cinque giornate dal termine sono quattro i punti di vantaggio sui blancos), una Coppa del Re già in bacheca e la Champions come grande obiettivo, un'altra grande sfida potrebbe proprio consumarsi contro l’Inter. Un incrocio che promette scintille: da una parte il Barcellona di Szczesny e Flick, dall’altra i nerazzurri di Inzaghi. In palio, l’accesso alla finale di Champions League. E chissà, forse anche un pezzo di rivincita personale. Insomma, per i sostenitori della Juventus c'è la speranza che il polacco possa frenare la corsa dell'Inter, ma dall'altra l'incubo che vinca proprio lui la competizione più importante in Europa.