Laporta incendia la Liga, ora Barcellona e Real Madrid fanno a botte: “Arbitri con voi da una vita”

Che la rivalità in campo tra Barcellona e Real Madrid sia accesissima non è certo un mistero. A testimoniarlo tra l'altro, anche quest'anno, un campionato combattutissimo che vede blaugrana e blancos a darsi battaglia per la testa della classifica in Liga . Eppure il dualismo in queste ore si sta accendendo e non poco anche dal punto di vista dialettico : dopo le dichiarazioni di Florentino Perez , infatti, non si è fatta attendere la risposta piccata del numero 1 del Barça, il presidente Joan Laporta .

Barcellona-Real: cosa aveva detto Perez

Dal Real Madrid, tramite Florentino Perez, negli scorsi giorni erano arrivate dichiarazioni durissime sugli arbitraggi in Spagna, tornando anche sul famoso caso Negreira: "Naturalmente non è normale che il Barcellona abbia pagato al vicepresidente dell'associazione arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni. Qualunque sia il motivo ... Un periodo di quasi 20 anni che coincide anche con i migliori risultati sportivi del Barcellona nel nostro Paese" (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI). Ma la risposta di Laporta non si è fatta attendere, ed è stata altrettanto dura. Durante una visita ufficiale la Vella, presidente blaugrana si è espresso sulle dichiarazioni rilasciate durante l'Assemblea del Real.

Laporta: "Real sempre favorito dagli arbitri"

"Credo che siano fuori luogo - ha dichiarato - denotano la 'barcellonite' che affligge il Real Madrid. Sembra che debbano parlare del Barça per giustificare non so cosa. Sono sempre presenti nel processo giudiziario del “Caso Negreira”, che stanno tirando per le lunghe perché sanno che non c'è nulla, ma è un modo per giustificare una cosa che non è vera: il Barça non ha mai comprato un arbitro, e generalmente gli arbitri non favoriscono il Barcellona, hanno favorito tutta la vita il Real Madrid". E ancora: "Senza andare oltre, la scorsa giornata, il Real Madrid ha segnato due gol che, secondo me, sono chiaramente irregolari: Bellingham tocca il pallone con il braccio e nell'altro Vinicius rompe il naso a Iñaki. Questi due gol non erano da convalidare, e ora il Barça sarebbe in testa alla Liga". È sempre Barcellona-Real, in campo e... non solo.