Ancelotti, addio Real Madrid: Xabi Alonso raccoglie l'eredità di Carlo

I dettagli di Xabi Alonso

Il tecnico basco firmerà un contratto triennale e prenderà ufficialmente il timone del Real Madrid nelle settimane successive alla fine del campionato, dando così il via a una nuova era in casa merengue. Per Ancelotti, invece, si apre una sfida tutta nuova: dovrebbe guidare la nazionale brasiliana fino al Mondiale del 2026. Nonostante qualche recente incertezza sulla trattativa delle ultime settimane, l’accordo con la CBF dovrebbe esser stato confermato. Una transizione, dunque, che avverrà all’insegna dell’eleganza e del rispetto, come nella migliore tradizione del Real Madrid: il passato glorioso di Ancelotti cede il passo al futuro promettente di Alonso, in un passaggio di consegne che resterà nella memoria del calcio.