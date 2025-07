Bellingham, intervento alla spalla: per quanto tempo starà fuori

È ufficialmente iniziata la fase di riabilitazione di Jude Bellingham . Il numero 10 del Real Madrid si è sottoposto nei giorni scorsi - due giorni fa - ad un'importante operazione chirurgica alla spalla sinistra , alla Fortius Clinic di Londra, che da tempo lo costringeva a scendere in campo con un tutore che, inevitabilmente, ne limitava le prestazioni e lo costringerà a saltare l'inizio della nuova stagione, restando fuori fino a metà-inizio ottobre. Xabi Alonso perde dunque una pedina fondamentale del suo scacchiere blancos, ma ad ogni modo Bellingham è rimasto ottimista a seguito dell'operazione, al termine della quale ha condiviso anche una foto dal suo letto d'ospedale, rassicurando tutti sulla buona riuscita dell'intervento chirurgico e sulle sue attuali condizioni, accompagnata da un messaggio di gratitudine rivolto all'intera equipe di lavoro: "Grazie ad Andrew Wallace e Susan Alexander, al loro team e a tutti alla Clinica Fortius per l'intervento e l'ospitalità. A Iván Ortega e al Dott. Leyes per essere venuti a sostenermi. E infine, a tutti gli altri per gli auguri e i messaggi d'amore. Il processo del mio ritorno è già iniziato, a presto!"

Il lungo infortunio di Bellingham ed il referto

Il problema alla spalla affliggeva il centrocampista del Real Madrid ormai dal lontano novembre 2023, andando in particolar modo a condizionare le sue prestazioni nell'ultima stagione. Bellingham è, ovviamente, sceso costantemente in campo con la maglia dei Blancos, risultando a priori un giocatore fondamentale e molto spesso titolare nell'undici dell'ex ct del Real, Carlo Ancelotti. Al termine del Mondiale per Club, è arrivata però la decisione definitiva del calciatore, che ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico alla spalla sinistra, in modo tale da poter affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi e senza alcun tipo di problema fisico che possa condizionarne le prestazioni. Il referto medico annuncia uno stop almeno fino ad ottobre, con Bellingham che potrebbe potenzialmente rientrare a seguito della prima sosta per le nazionali - senza ovviamente poter scendere in campo con la maglia dell'Inghilterra -, risultando a disposizione di Xabi Alonso per il primo derby di Madrid della nuova stagione al Metropolitano.

Quali partite salta ed i numeri dell'ultima stagione

L'inglese probabilmente salterà almeno le prime otto partite della Liga e le prime due partite di Champions League. Si prevede inoltre che non sarà disponibile per le consuete soste per le nazionali di settembre e ottobre, che includerebbero le partite contro Serbia e Andorra. Il suo possibile ritorno, ad ogni modo, potrebbe avvenire quando il Real Madrid affronterà il Getafe in campionato il 19 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo essersi sottoposto all'intervenuto chirurgico, Bellingham trascorrerà adesso almeno un mese con la spalla stabilizzata e il braccio immobilizzato da una fascia per favorire il processo di guarigione. Jude Bellingham è reduce dal Mondiale per Club con il Real Madrid, con cui ha disputato tutte e sei le partite a disposizione, risultando comunque fondamentale per i Blancos con un gol ed un assist, dopo aver terminato la stagione con 15 goal ed altrettanti assist a referto. Adesso arriva lo stop a seguito dell'operazione, precedentemente alla quale il giocatore aveva affermato: "Sono stanco di giocare con un tutore. Sono arrivato al punto in cui sono pronto ad avere una spalla ed un corpo liberi".