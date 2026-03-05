Mbappé, il mistero si infittisce: il giallo della foto social e il terrore che filtra dalla Spagna

Simeone in Copa del Rey: "Destinati a soffrire"

E così, il prossimo 18 aprile alla Cartuja di Siviglia, saranno capitan Oyarzabal (match winner dagli undici metri) e compagni a sfidare l’Atlético Madrid che, martedì sera ha frustrato le ambizioni di remuntada del Barcellona: “Siamo l’Atlético e siamo destinati a soffrire - ha ammesso Simeone -. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma il percorso è fantastico. Abbiamo conquistato una qualificazione importantissima per la nostra gente che aveva bisogno di una finale. Venivamo da 2 semifinali, questa era la 3ª ed eravamo vicini al traguardo. Nelle 2 occasioni precedenti gli avversari sono stati superiori. Stavolta siamo stati migliori del Barcellona”. Blaugrana che si leccano ancora le ferite dopo la rimonta sfiorata e costata 2 caduti sul campo: Koundé e Balde che rimarranno ai box per un mese, entrambi per un infortunio muscolare all’ischio. Delusione, ma non solo: “Siamo stati coraggiosi e sono orgoglioso - ci ha tenuto a sottolineare Flick - . È stata una gara spettacolare. Ci è mancato l’ultimo gol, ma abbiamo giocato molto bene anche se naturalmente siamo delusi perché non è arrivata la rimonta”.