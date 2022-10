Ligue 1, al Lione non basta Lacazette. Il Monaco frena col Clermont

MONACO (Principato di Monaco) - Nella domenica pomeriggio dell'11ª giornata di Ligue 1 il Monaco pareggia con il Clermont per 1-1 e sale a quota 21 punti in classifica. Tra le mura casalinghe dello stadio Louis II i monegaschi passano in vantaggio con il gol siglato al 31' da Embolo , nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Camara al 17', ma al 53' della ripresa si fanno riprendere dalla formazione ospite con Andric .

Monaco-Clermont 1-1, tabellino e statistiche

Totti e Noemi insieme allo stadio: ecco dove

Ligue 1, la classifica

Il Lione cade contro il Rennes

Il Lione cade al Roazhon Park contro il Rennes. Gli uomini di Laurent Blanc passano in vantaggio con Lacazette al 23', ma vengono rimontati dai padroni di casa con le reti di Terrier (38') e Gouiri (47'). Al 72' è ancora Lacazette a riportare il risultato in parità, ma appena 5 minuti più tardi, al 77', Terrier sigla la sua personale doppietta che vale il 3-2 finale. Il Rennes sale così a 21 punti in campionato, mentre il Lione rimane fermo a quota 14.

Rennes-Lione 3-2, tabellino e statistiche

Il Nizza frena contro l'Auxerre

Il Nizza frena in casa dell'Auxerre e sale a quota 12 punti in campionato. I rossoneri passano in vantaggio con Delort al 20', ma si fanno riprendere dai padroni di casa al 42', con la rete siglata da Nuno da Costa. L'ex juventino Ramsey entra in campo al 64'. Il talento Viti in campo per 90'.

Auxerre-Nizza 1-1, tabellino e statistiche