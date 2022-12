Psg, Mbappé e Neymar a disposizione di Galtier per lo Strasburgo

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022, ripartono i maggiori campionati nazionali. I campioni di Francia del Psg tornano in campo mercoldì 28 dicembre e sfidano al Parco dei Prinici lo Strasburgo (ore 21), match nel quale il tecnico Galtier potrà contare anche su Kylian Mbappé e Neymar. Secondo quanto scrive L'Équipe, lasciati a riposo sabato, i giocatori riprendono ad allenarsi questo lunedì pomeriggio. A eccezione di Lionel Messi, che ha trascorso il Natale con i parenti in Argentina, e per il quale è ancora da stabilire la data del rientro, tutti i nazionali impegnati nei Mondiali sono tornati al Camp des Loges. Il loro inserimento nelle sedute collettive è stato graduale, ma rapido, tanto che il club sta pensando già di utilizzarli in occasione delle prossime partite. La squadra di Galtier sta dominando la Ligue 1 e guida la classifica con 41 punti, frutto di 13 vittorie e due pareggi - zero le sconfitte -. Per quanto riguarda Mbappé e Achraf Hakimi rientrati mercoledì, Neymar e Marquinhos giovedì, potrebbero tutti andare in panchina contro lo Strasburgo e giocare qualche minuto in vista poi della delicata trasferta di domenica (20.45) contro il Lens, seconda in classifica con 5 punti di distacco.