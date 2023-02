Tudor, rolex contro caffè: la scommessa col giornalista prima di Marsiglia-Psg

Il Marsiglia si avvicina alla grande sfida del calcio francese contro il Psg. La squadra di Tudor aspetta i parigini al Velodrome per gli ottavi di Coupe de France dopo aver perso in maniera dolorosa il derby contro il Nizza in Ligue 1. Il tecnico ex Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia del match, ha parlato dello stato di forma della squadra senza mostrarsi preoccupato per l'ultimo ko: "Non c'è nulla da curare, la squadra è in buona forma. Mi piace come giocano e come combattono".