Il Psg si sgretola: insulti a Messi e ultras sotto casa di Neymar

PARIGI - Scoppia il caos in casa del Paris Saint-Germain: i tifosi parigini si sono presentati fuori dal quartier generale del club per protestare contro la società dopo che Messi è stato sospeso per due settimane per il suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Anche la recente sconfitta subita in casa contro il Lorient in campionato ha influito sulla reazione del pubblico: per contestare, i tifosi hanno acceso dei razzi mentre alzavano striscioni chiedendo alla dirigenza del club di dimettersi. Oltre alla Pulce argentina, sono stati contestati anche altri giocatori.