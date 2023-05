Messi, la Premier impazzisce: via dal Psg, è asta per l'argentino

Lionel Messi è sul punto di lasciare il Paris Saint-Germain, solo due anni dopo essersi unito ai campioni di Francia in carica. Il contratto del sette volte Pallone d'Oro con i parigini scade alla fine della stagione. E, secondo quanto riferito, il club di Al-Khelaïfi è intenzionato a non rinnovargli il contratto. Per questo motivo, si sta scatenando una folle asta per assicurarsi le prestazioni della Pulce, soprattutto in Premier League. Sarebbero sette i club che potrebbero permettersi le giocate di Messi, appena sospeso dal PSG per due settimane a seguito di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita.

Messi non rinnoverà col Psg Leo Messi lascerà la Ligue 1 a fine stagione: la Pulce non rinnoverà il suo contratto con il Psg poichè non condividere il progetto sportivo dei parigini, ritenuto "poco ambizioso". Qualche settimana fa, l'accordo sul rinnovo sembrava a buon punto ma dopo la sospensione dell'argentino, dovuta ad un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dalla società, le due parti si sono definitivamente allontanate. Chelsea e Newcastle Il proprietario del Chelsea, Todd Boehly, ha sborsato ben 500 milioni di sterline per i nuovi giocatori che finora non hanno portato alcun risultato sul campo. È chiaro che l'americano vuole portare nomi importanti a Stamford Bridge come parte della sua ricostruzione. I ricchi proprietari dei Magpies sono stati finora prudenti con le loro spese, anche se gli acquisti che hanno fatto hanno trasformato la squadra, garantendogli probabilmente la partecipazione alla prossima Champions League. E, grazie al nuovo progetto, potrebbero convincere Messi a scendere sul prato del St.James Park.

Derby di Manchester per Messi Anche il Manchester United sta attraversando una sorta di ricostruzione. È probabile che chiunque prenda la proprietà del club dai Glazers cercherà di riportare i grandi nomi a Old Trafford...e non c'è nome più grande là fuori di Leo Messi. La Pulce, inoltre, è stata accostata più volte anche al Manchester City, soprattutto da quando è arrivato Guardiola: ma l'operazione risulterebbe molto complicata a causa del fair-play finanziario. Possibile ritorno a Barcellona? La storia d'amore tra Messi e il Barça si è conclusa dopo 21 stagioni, quando i catalani sono stati costretti a lasciarlo andare a causa della loro crisi finanziaria. La Pulce ha salutato tra le lacrime durante la conferenza stampa d'addio e non ci penserebbe due volte a tornare nel caso ci fossero le condizioni. Interessate anche Inter Miami, Al-Nassr e Al-Hilal La neo-formata squadra della MLS ha cercato già Messi negli ultimi mesi. L'Inter Miami, in parte proprietà anche di David Beckham, per convincere la Pulce potrebbe cedergli addirittura una quota del club. In Arabia Saudita, dopo l'approdo di Cristiano Ronaldo, si tenta anche quello di Messi: l'argentino potrebbe raggiungere il suo eterno rivale al Al-Nassr oppure accasarsi con gli eterni rivali del club di CR7, ovvero l'Al-Hilal.

