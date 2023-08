Zakaria, fiamme al Monaco: tutti pazzi per l’ex Juve

Dopo soltanto sei mesi in maglia Juve, con un gol proprio all'esordio con il Verona, prima del prestito nella stagione scorsa al Chelsea. Non ha lasciato grandi tracce in Italia e nemmeno in Premier League, ecco perché la scelta di andare a provare una nuova avventura in Ligue 1, dopo vari corteggiamenti del West Ham. Nel weekend ha fatto il suo esordio con i biancorossi e ha subito fatto impazzire i suoi nuovi tifosi con alcune giocate importanti.

Zakaria, esordio col Monaco

Prima partita e Zakaria è stato messo subito in campo dal 1' contro lo Strasburgo. La partita è andata via liscia per i padroni di casa con una vittoria per 3 a 0 senza repliche, ma a far impazzire i tifosi ci ha pensato lo svizzero. Diverse le giocate interessanti in mezzo al campo per far notare le sue qualità.

Anche la società l'ha celebrato sui social dove ha postato un video con il centrocampista alle prese con un dribbling in mezzo a diversi giocatori avversari prima di far ripartire l'azione. Un post a cui il club ha aggiunto come didascalia un "Fermatelo" che ha scatenato i commenti dei sostenitori della squadra francese.