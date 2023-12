Emegha salva Vieira: 1-1 tra Brest e Strasburgo

Brest-Strasburgo 1-1: la cronaca

Allo Stade Francis-Le Blé un gol per tempo: aprono i padroni di casa che passano avanti al 44' con Jeremy Le Douaron, rispondono gli ospiti a 10 dalla fine con Emanuel Emegha. Battuta d'arresto per la formazione di Eric Roy, reduce dai successi contro Montpellier (3-1) e Clermont (3-0). Ottava partita senza vittoria invece per la squadra di Patrick Vieira che fa comunque un passo in avanti in ottica salvezza.

