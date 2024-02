Mbappé e il labiale di Macron: siparietto durante la cena all'Eliseo

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Kylian Mbappé e della sua scelta di voler lascare il Psg a fine stagione. Almeno questo è quanto circolato con insistenza dalla Spagna con il giocatore atteso a Madrid, per alcuni pare abbia già firmato il nuovo contratto , per andare a comporre una squadra galattica assieme a Bellingham, Rodrygo, Vinicius e tutti gli altri.

L'attaccante ha comunicato la sua decisione ad Al Khelaifi e anche Tebas, presidente della Liga spagnola, ha confermato il trasferimento estivo. Nella serata di martedì il talento francese è stato ospite di una serata di gala in cui erano presenti Macron, Presidente francese, il numero uno del Psg Al Khelaifi e tantissimi rappresentati del mondo del sport per la vistia di Stato organizzata dell'emiro del Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani.

Mbappé-Macron, il siparietto al galà

Proprio la presenza di Mbappé ha attirato l'attenzione visto appunto la decisione presa per il futuro e diverse immagini hanno fatto il giro del web, come riportate anche da RMC Sport. E a saltare all'occhio è stato proprio un siparietto tra Kylian e Macron, in cui il presidente francese gli ha detto scherzosamente: "Ci creerai più problemi". Una battuta che è stata riferita per la sua scelta di cogliere l'opportunità di andare al Real Madrid e rinforzare una rivale per la Champions League nella prossima stagione. Poi anche l'Emiro Al Thani si è lasciato andare con un "buona occasione" per il suo giocatore del Psg.

Tra l'assaggio di una portata e l'altra offerta dallo chef Ducasse c'è stato spazio anche per due chiacchiere con la first lady Brigitte per Mbappé. E a chiudere la cena all'Eliseo sono state le parole di Macron che fatto diversi riferimenti alla finale persa ai Mondiali in Qatar nel 2022, oltre a quelle dell'Emiro che ha elogiato i preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ha ribadito che il Qatar sarà presente per cooperare all'organizzazione di questo evento. Un po' come la Francia ai Mondiali del 2022.