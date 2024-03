L'ex Milan: "Mbappé è uno scandalo e Luis Enrique ha le palle di toglierlo"

Christophe Dugarry è tornato alla carica per parlare di Mbappé e di quanto sta facendo nelle ultime settimane dopo aver annunciato ad Al Khelaifi le sue intenzioni di non voler restare al Psg. L'ultima situazione è stata dopo la sostituzione con il Monaco con il giocatore che ha percorso tutto il campo dopo l'intervallo per andare in tribuna ad assistere al match al fianco della madre e dei famigliari. Un comportamento che non è andato già all'ex meteora del Milan e a RMC Sport ci è andato giù pesante, e non è la prima volta .

Dugarry contro Mbappé: le sue dichiarazioni

L'ex calciatore francese, ospite e opinionista fisso per RMC Sport, ha parlato ancora una volta della situazione Mbappé: "Quello che ha fatto, i selfie, il giro della vittoria, cos'è questo circo? Che sciocchezza è questa?". Frasi pesanti a cui ha dato seguito: "Quello che sta facendo Mbappé è uno scandalo. È il capitano della squadra, il capitano della nazionale francese, non deve comportarsi così. Luis Enrique ha il diritto di rimuoverlo, ma non è obbligato a farlo".

E proprio sull'allenatore ha detto: "Per la prima volta al PSG, un allenatore ha le palle per toglierlo, perché non sta bene. Non credo che gli piacciano le sue qualità e il suo atteggiamento in campo. Luis Enrique, è un peccato, ma è sempre provocatorio". A chiudere ha voluto dire la sua riguardo le battute e le frasi in conferenza del tecnico: "Quello che mi sconvolge sono le sue spiegazioni. Tre mesi e non ha in programma nulla. La tua squadra sta meglio senza Mbappé? Mostracelo".