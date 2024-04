Ligue 1, il Lione ribalta il Nantes: vincono anche Brest e Monaco

Classifica Ligue 1

Nervi Psg, Donnarumma è una furia contro il 4° uomo: "Quello che dici è grave"

Brest in rimonta. Colpo salvezza del Montpellier: in gol Karamoh

Rimonta vincente del Brest che batte 4-3 il Metz. Primo tempo movimentato con gli ospiti che passano in vantaggio con Traore. La risposta dei padroni di casa è rabbiosa e prima dell'intervallo Chardonnet, Doumbia e Mounie portano avanti il Brest per il momentaneo 3-1. Nella ripresa i padroni di casa segnano anche la quarta rete con l'ex Inter Satriano. Gli ospiti provano a riorganizzarsi ma la doppietta di Mikautadze non basta a evitare la sconfitta. Il Brest conferma così la seconda posizione in classifica con 53 punti, a 10 lunghezze di distanza dalla capolista Psg (63). Vince anche il Montpellier che grazie al rigore di Savanier e alla rete dell'ex Inter Karamoh, entrambi nella ripresa, batte 2-0 il Lorient conquistando tre punti importantissimi in zona retrocessione. Terzo successo nelle ultime quattro per la formazione dell'armeno Michel Der Zakarian che ora si trova a +6 dal terzultimo posto occupato proprio dagli avversari odierni.

Monaco di misura, il Nizza di Farioli pareggia

Il Monaco risponde al successo del Lille sul Marsiglia (3-1) nell'anticipo di venerdì battendo 1-0 il Rennes. Buona prova dell'ex Juve Zakaria, ma la firma sul match è quella del classe 2002 Maghnes Akliouche che al 25' segna la rete che decide l'incontro permettendo alla formazione dell'austriaco Adi Hutter di conquistare il sesto risultato utili consecutivo (4 vittorie e 2 pareggi) e mantenere il terzo posto. Nella ripresa entrambe le formazioni restano in dieci per il rosso diretto a Terrier (Rennes) al 46' e la doppia ammonizione venti minuti dopo per Kehrer (Monaco). Non va oltre lo 0-0, invece, il Nizza di Farioli sul campo del Reims. Stesso risultato tra Tolosa e Strasburgo.



