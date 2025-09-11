Pavard non dimentica Inzaghi, la frase sull'ex Inter è virale! Poi su De Zerbi e Rabiot...

"Sono passati nove anni da quando ho lasciato la Francia, mi è mancata molto. Mi avvicino alla mia famiglia, anche mia moglie è marsigliese. Il Marsiglia è un grande club e non si può rifiutare. I miei agenti erano in contatto col ds Benatia da tempo ma l'affare si è fatto l'ultimo giorno. Quando ho saputo dell’interesse del Marsiglia, è diventato tutto chiaro: volevo raggiungere il Velodrome e giocare la Champions League con questa maglia". A dirlo è Benjamin Pavard , intervenuto in conferenza stampa per presentare il sul nuovo corso al Marsiglia, dove ha raggiunto in prestito il gruppo allenato da Roberto De Zerbi . Il difensore classe '96 ha lasciato l' Inter dopo 2 stagioni (70 presenze, 1 gol e 4 assist il bilancio complessivo in nerazzurro) tornando in Ligue 1 dopo il ciclo al Lilla dove è cresciuto dalle giovanili fino alle due stagioni in prima squadra, che hanno preceduto il trasferimento allo Stoccarda prima e al Bayern Monaco poi. Il francese aveva già risposto sulla sua nuova avventura, dicendosi entusiasta dell'esito della trattativa con Medhi Benatia definita alle ultime battute di mercato. Il debutto del campione del mondo nel 2018 è previsto per venerdì 12 settembre in occasione della gara interna con il Lorient valida per la quarta giornata di campionato. I focesi si presentano all'appuntamento reduci dal ko con il Lione che si è aggiunto alla sconfitta all'esordio contro il Rennes.

Pavard: "Inzaghi sembrava pazzo"

Queste le parole dell'ex nerazzurro: "Ho avuto la fortuna di vincere molto con Bayern e Inter, ma qui cercavo nuove emozioni" I miei obiettivi? I Mondiali con la Francia ma non solo. Giocavo all'Inter e sono venuto perché so che l'OM ha un progetto ambizioso e spero di fare una grande stagione". Pavard è stato poi invitato a dire la sua in merito alla personalità del tecnico del Marsiglia, paragonandolo al suo ex allenatore Simone Inzaghi: "De Zerbi? Non lo conoscevo personalmente ma so che ha fatto un ottimo lavoro e mi riconosco nel suo stile. Vulcanico? Credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi! La prima volta che sono arrivato in Italia mi sono chiesto se fosse pazzo ma in realtà sono solo persone appassionate del loro lavoro. Dopo il Bayern Monaco dove ho vinto tutti i trofei, sono andato nel migliore club italiano e ho vinto lo scudetto. Ho esperienza e cercherò di trasferirla ai giocatori". Infine, ha commentato così i consigli sul trasferimento in Provenza ricevuti dal connazionale ed ex Marsiglia Adrien Rabiot, ora alla corte di Massimiliano Allegri: "Rabiot? Mi ha parlato solo bene dell’OM e dei tifosi, mi ha confortato nella scelta", ha concluso Pavard.