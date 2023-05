Neymar-Psg, è tensione: like a un post contro il suo club

Neymar è ai ferri corti con il Psg. La stella brasiliana ha messo "mi piace" ad un post che ritraeva la frase: "Psg club piccolo ". Il 31enne è in un momento delicato con il club francese, preso di mira dai tifosi, fischiato in campo, e il suo futuro è più che mai incerto . La popolarità dell'attaccante brasiliano nella squadra della Ligue 1 è ulteriormente diminuita nelle ultime settimane, con i sostenitori che si sono riuniti fuori casa sua, gridandogli di lasciare il club . Tuttavia, O'Ney avrebbe risposto al fuoco con il fuoco, mettendo like ad un'immagine con la didascalia "La differenza tra essere grandi ed avere grandezza. Il Psg è mancante, i suo tifosi sono mancanti". Continuava con: "Avere una storia non è facoltativo, elevarsi a 'grandi' ed avere l'atteggiamento da grandi è differente".

Neymar e Messi, destini incrociati: futuro lontano da Parigi

Il Psg, in settimana, ha già sospeso Lionel Messi, reo di essere partito per l'Arabia Saudita , senza autoizzazione del club. Messi, come il compagno, è stato un altro bersaglio dell'ira dei tifosi, che gridavano al Campione del Mondo di andarsene, avendolo fischiato e deriso nelle ultime partite casalinghe. E Neymar ancora una volta ha alimentato le fiamme sui social media, apprezzando un post che suggeriva che lui e Messi erano scontenti al PSG, con una foto in coppia sorridente e abbracciata mentre indossava i colori del Barcellona. La didascalia del post recitava: "'All'ora erano MOLTO felici!'. La "Pulce" ha già comunicato che lascerà il club ha fine stagione, ma la stessa cosa non si può dire del suo collega e amico.