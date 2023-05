Psg-Marquinhos, ufficiale il rinnovo fino al 2028

Psg, Marquinhos rinnova fino al 2028: "Sono molto felice e orgoglioso, è un momento speciale"

Capitano dal 2020 dopo l'addio di Thiago Silva, il brasiliano dice: "Sono molto felice e orgoglioso di annunciare questo rinnovo. Questo è un momento speciale per me. Il Psg mi ha sempre dato fiducia e anch'io ho un'enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme". "Siamo molto felici che Marquinhos resti con noi - le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi -. Ricordo quando arrivò da noi a 19 anni dimostrando subito grande dedizione e mentalità vincente. Il suo impegno e il suo talento sono eccezionali e credo che insieme continueremo a vincere per il Psg".