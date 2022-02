Conte, scuse al Tottenham e promessa: "Aiuterò fino alla fine"

Era in programma il vertice con il Tottenham, incontro che c'è stato e che fa fare retromarcia a Conte dopo lo sfogo in seguito al ko contro il Burnley. L'ex tecnico dell'Inter fa mea culpa, si scusa e chiude ogni possibilità di addio anticipato agli Spurs: "Ho parlato con la società, il nostro presidente sa molto bene che io sono qui per aiutare il club in qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Leeds.