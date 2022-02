Abramovich a sorpresa: "Lascio il Chelsea alla Fondazione del club"

Il Chelsea è stato investito da un'ondata di ostilità perché di proprietà di uno degli oligarchi russi più famosi al mondo, Roman Abramovich. Ovviamente il nesso è con la guerra scoppiata in Ucraina. C'è chi, come Chris Bryant, deputato laburista, ha chiesto che venissero imposte severe sanzioni anche al patron dei Blues, vicino al Cremlino e al regime putiniano. La prima mossa però l'ha fatta lo stesso Abramovich con un comunicato in cui annuncia di lasciare il club.