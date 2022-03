The Sun: "Chelsea verso la cessione: tre offerte ad Abramovich"

LONDRA (INGHILTERRA) - Secondo quanto rivelato dagli inglesi del The Sun, Roman Abramovich, dopo aver lasciato la gestione deI Blues, passata in mano alla Chelsea Foundation , attenderebbe in settimana tre offerte per la cessione del club. La guerra tra Russia e Ucraina ha costretto l'oligarca a spostare i suoi affari da Londra in quanto si fanno sempre più insistenti le sanzioni nei suoi riguardi e non solo.

Abramovich vicino alla cessione del Chelsea

Il miliardario svizzero e imprenditore nel settore delle apparecchiature mediche Hansjorg Wyss, ha dichiarato che "Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Io e altre tre persone abbiamo ricevuto una proposta per l'acquisto del Chelsea ma Abramovich chiede troppo. Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline e non ha soldi. Ad oggi, non conosciamo il prezzo esatto di vendita. Devo esaminare le condizioni generali; quello che posso già dire è che sicuramente non farò una cosa del genere da solo. Se dovessi acquistare il Chelsea, lo farò con un consorzio composto da sei a sette investitori". Intanto i tifosi dei Blues hanno chiesto a gran voce al magnate di non lasciare la guida del club. Secondo The Sun, però, in settimana si intensificheranno i contatti per chiudere la trattativa che porrebbe fine all'avventura di Abramovich nel Chelsea, un'avventura meravogliosa iniziata nel 2003 e costellata da tanti trionfi.